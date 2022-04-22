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Тернополь завершает отопительный сезон: названа дата

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Тернополь, Пятница 22 апреля 2022 13:50
Тернополь завершает отопительный сезон: названа дата Фото: Тернополь завершает отопительный сезон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В городе Тернополь завершают отопительный сезон. Прекращение подачи тепла запланировано на 25 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Тернопольского городского совета.

"В понедельник, 25 апреля, с 00:00 на территории Тернопольской городской территориальной общины завершается отопительный период 2021-2022 годов", - говорится в сообщении.

Как указано в пресс-центре, соответствующее решение принято исполнительным комитетом, несмотря на прогнозируемый рост температуры и с целью обеспечения эффективного использования энергоносителей.

В частности, подача теплоносителя от котельных прекращается для жилых домов, лечебных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений дошкольного образования и других потребителей тепловой энергии общины.

При этом 25 апреля централизованное горячее водоснабжение во всех жилых районах Тернополя будет подаваться по обычному графику.

Напомним с 20 апреля, во Львове завершился отопительный сезон.

Также мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив объявил о завершении отопительного сезона в городе.

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Тернополь Отопительный сезон
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