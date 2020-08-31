В Тернополе запускают специальные троллейбусы для учеников школ

Фото: троллейбусы (facebook.com/cvtrolleybus)

Проезд для школьников будет бесплатным

С начала сентября в Тернополе будут введены дополнительные троллейбусные рейсы для перевозки учеников. Будут запущены дополнительные рейсы на 7 маршрутах.

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского городского совета.

Выполнять специальные школьные рейсы будут восемь дополнительных единиц электротранспорта на маршрутах: №1, 2, 5, 7, 8, 10, 11. Дополнительные троллейбусы будут оборудованы табличками "Дети".

"Перевозка учеников школьными троллейбусами будет осуществляться при наличии ученической социальной карты Тернополя, для школьников проезд - бесплатный", - говорится в сообщении.

Дополнительные троллейбусы ввели для "обеспечения надлежащего проезда учащихся в общеобразовательные учебные заведения города в условиях карантина".

Напомним, ранее вступило в силу новое карантинное зонирование: Тернополь, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Козовский, Лановецкий, Монастыриский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы попали в "оранжевую" зону.

Также РБК-Украина писало, что в Украине изменили карантинные требования для обучения в школах.