У Тернополі запускають спеціальні тролейбуси для учнів шкіл

Фото: тролейбуси (facebook.com/cvtrolleybus)

Проїзд для школярів буде безкоштовним

З початку вересня у Тернополі будуть введені додаткові тролейбусні рейси для перевезення учнів. Будуть запущені додаткові рейси на 7 маршрутах.

Про це повідомляє прес-служба Тернопільської міської ради.

Виконувати спеціальні шкільні рейси будуть вісім додаткових одиниць електротранспорту на маршрутах: №1, 2, 5, 7, 8, 10, 11. Додаткові тролейбуси будуть обладнані табличками "Діти".

"Перевезення учнів шкільними тролейбусами буде здійснюватися при наявності учнівської соціальної карти Тернополя, для школярів проїзд - безкоштовний", - йдеться в повідомленні.

Додаткові тролейбуси ввели для "забезпечення належного проїзду учнів у загальноосвітні навчальні заклади міста в умовах карантину".

Нагадаємо, раніше набрало чинності нове карантинне зонування: Тернопіль, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Козівський, Лановецький, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський і Чортківський райони потрапили в "помаранчеву" зону.

Також РБК-Україна писало, що в Україні змінили карантинні вимоги для навчання в школах.