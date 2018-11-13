В Тернополе выросли тарифы на горячую воду и тепло

Иллюстративное фото (УНИАН)

При этом за октябрь жители Тернополя будут платить еще по старым тарифам

Вследствие подорожания стоимости энергоносителей (газа, электроэнергии, материалов для ремонтов) тарифы на тепло и горячую воду в Тернополе выросли на 38,4% и 36,3% соответственно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Тернопольского городского совета.

Отмечается, что за октябрь жители города будут платить за теплоснабжение и горячую воду по старым ценам, а уже с 8 ноября будут действовать новые тарифы. Следовательно, стоимость отопления вырастет на 38,4%, а на горячее водоснабжение - на 36-36,3%.

В горсовете напомнили, что с 1 ноября 2018 года Кабинет министров Украины установил новую цену на природный раз для населения, и поэтому цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго выросли на 26%. Кроме того, за последний год в Украине в 2,5 раза выросла стоимость электроэнергии.

"В связи с такими факторами в коммунальном предприятии тепловых сетей возникла необходимость корректировки тарифа на тепло для населения в сторону роста, потому что действующие тарифы на услуги отопления больше не соответствуют уровню экономически обоснованных расходов на производство и поставку этих услуг. И такая непростая ситуация наблюдается на всей территории Украины. Другие города также начали процедуры корректировки своих тарифов", - пояснил директор КП "Тернопольгортеплокоммунэнерго" Андрей Чумак.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко прокомментировал новые тарифы на воду и газ. Он отметил, что Украине для развития экономики нужен транш МВФ. Вместе с тем, он добавил, что от кредитов можно было бы отказаться, если бы в 2019-2020 годах не нужно бы было выплачивать старые долги.

"Можно было обойтись без повышения тарифов? Вряд ли, потому что для стабильности и развития экономики нужен транш МВФ. Состояние экономики уже в принципе позволяет отказаться от кредитов. Мы так и сделали бы, если бы не были в 2019-2020 годах преодолевать пиковые нагрузки по выплате старых долгов", - добавил он.