У Тернополі зросли тарифи на гарячу воду та тепло

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При цьому за жовтень жителі Тернополя платитимуть ще за старими тарифами

Через здорожчання вартості енергоносіїв (газу, електроенергії, матеріалів для ремонтів, ріст мінімальних зарплат та ін.) тариф на тепло та гарячу воду в Тернополі зріс на 38,4% та 36,3% відповідно. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Тернопольскої міської ради.

Зазначається, що за жовтень мешканці міста оплачуватимуть за теплопостачання та гарячу воду за старими тарифами, а вже з 8 листопада діятимуть нові тарифи. Відтак, вартість опалення зросте на 38,4%, а на гаряче водопостачання - на 36-36,3%.

У міськраді нагадали, що з 1 листопада 2018 року Кабінет міністрів України встановив нову ціну на природний раз для населення, і тому ціни на газ для підприємств теплокомуненерго зросли на 26%. Окрім того, за останній рік в Україні у 2,5 рази зросла вартість електроенергії.

"У зв’язку з такими чинниками в комунальному підприємстві теплових мереж виникла потреба коригування тарифу на тепло для населення в бік зростання, тому що діючі тарифи на послуги опалення більше не відповідають рівню економічно обґрунтованих витрат на виробництво та постачання цих послуг. І така непроста ситуація спостерігається на всій території України. Інші міста також почали процедури коригування своїх тарифів", - пояснив директор КП "Тернопільміськтеплокомуненерго" Андрій ЧумакАндрій Чумак.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко прокоментував нові тарифи на воду та газ. Він зазначив, що Україні для розвитку економіки потрібен транш МВФ. Разом з тим, він додав, що від кредитів можна було б відмовитися, якби у 2019-2020 роках не потрібно б було виплачувати старі борги.

"Можна було обійтися без підвищення тарифів? Навряд, бо для стабільності і розвитку економіки потрібен транш МВФ. Стан економіки вже в принципі дозволяє відмовитися від кредитів. Ми так і зробили б, якби не мусили у 2019-2020 роках долати пікові навантаження по виплаті старих боргів", - додав він.