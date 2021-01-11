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Тернополь бастует. Предприниматели вышли на протест из-за локдауна

Тернополь, Понедельник 11 января 2021 14:05
Тернополь бастует. Предприниматели вышли на протест из-за локдауна
Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Под стенами Тернопольской областной государственной администрации продолжается акция протеста предпринимателей против локдауна. Организаторы акции пошли на переговоры с заместителями главы ОГА.

Об этом сообщает местное издание "Тернопольская липа".

В Тернополе предприниматели протестуют против локдауну

В Тернополе предприниматели протестуют против локдауну Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook, смотрите стримы вживую, комментируйте и делитесь с друзьями, интересные авторские материалы читайте на нашем сайте. С Прекрасным и все будет Прекрасно! - Хотите сообщить важную новость, звоните 0677993977

Posted by Файне місто on Monday, January 11, 2021

Люди протестуют из-за усиления карантинных ограничений, в частности из-за закрытия кафе и ресторанов.

Напомним, в Украине с 8 января действует усиленный карантин, который сначала отказывался соблюдать Тернополь, но потом согласился.

"Наши школы заставляют перейти на дистанционное обучение до 24 января, но сады для детей будут открыты. По поводу предпринимателей: работать в нашем городе могут лишь те, работа которых разрешена постановлением правительства", - заявил мэр города Сергей Надал.

Ранее власти Тернополя отказались вводить ужесточенные ограничения карантина с 8 по 24 января.

Также мэр Тернополя назвал условие, при котором карантин в городе усилят. Он отмечал, что для усиления ограничений должна быть объективная потребность.

Также против введения жесткого карантина с 8 января выступил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. Однако он не сказал, отказывается ли город вводить жесткие ограничения.

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Новости Украины Происшествия протестКарантинЛокдаун

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