В Тернополе присвоили городскому стадиону имя командующего УПА

Тернопольский городской совет в пятницу, 5 марта, решил переименовать городской стадион. Стадиону присвоили имя главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича.
Такое решение городские власти приурочили к годовщине гибели Шухевича. Теперь стадион будет называться: "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича".
"Очень символично, что именно сегодня мы принимаем важное решение о присвоении центральному стадиону названия "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича". Главнокомандующий УПА был хорошим спортсменом и лидером во многих видах спорта", - пояснил городской голова Сергей Надал.
Инициативу городского головы о переименовании стадиона поддержали все депутаты горсовета.
Напомним, в середине февраля ОАСК аннулировал решение властей Киева о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры.
Как писало РБК-Украина, в КГГА пообещали, что будут обжаловать решение суда по проспекту Бандеры.