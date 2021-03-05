У Тернополі присвоїли міському стадіону ім'я командувача УПА

Тернопільська міська рада у п'ятницю, 5 березня, вирішила перейменувати міський стадіон. Стадіону присвоїли ім'я головнокомандувача Української повстанської армії (УПА) Романа Шухевича.
Таке рішення міська влада приурочила до роковин загибелі Шухевича. Відтепер стадіон буде називатися: "Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича".
"Дуже символічним є те, що саме сьогодні ми приймаємо важливе рішення про присвоєння центральному стадіону назви "Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича". Головнокомандувач УПА був добрим спортсменом та лідером у багатьох видах спорту", - пояснив міський голова Сергій Надал.
Ініціативу міського голови про перейменування стадіону підтримали всі депутати міськради.
Нагадаємо, в середині лютого ОАСК анулював рішення влади Києва про перейменування Московського проспекту на честь Бандери.
Як писало РБК-Україна, у КМДА пообіцяли, що будуть оскаржувати рішення суду щодо проспекту Бандери.