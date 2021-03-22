ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Тернополі вночі горіла сауна, при ліквідації вогню постраждали рятувальники

Новость на русском → Тернопіль, Понеділок 22 березня 2021 11:04
У Тернополі вночі горіла сауна, при ліквідації вогню постраждали рятувальники Фото: пожежа в Тернополі (ДСНС України в Тернопільській області)
Автор: РБК-Україна

У Тернополі посеред ночі сталася пожежа в сауні з подальшим вибухом. Під час ліквідації вогню постраждали рятувальники.

Про це повідомляє ДСНС України в Тернопільській області.

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників цієї ночі у 02:38 годин. В банку по вулиці Замкова спрацювала пожежна сигналізація. Приїхавши на виклик, пожежники побачили, що горить не банк, а сауна, розташована на цокольному поверсі.

У Тернополі вночі горіла сауна, при ліквідації вогню постраждали рятувальники

"Під час гасіння з верхніх поверхів будівлі за допомогою спеціального обладнання врятовано три людини, з них одна дитина, ще п'ять мешканців будинку виведені на свіже повітря", - йдеться в повідомленні.

Крім того, під час гасіння пожежі в самій сауні відбулося накопичення і викид продуктів піролізу деревини. Вибуховою хвилею зачепило чотирьох рятувальників - вони отримали термічні опіки. Двоє з них доставлені в лікарні, їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує.

У Тернополі вночі горіла сауна, при ліквідації вогню постраждали рятувальникиНа цей момент пожежа ліквідована, причини встановлюються.

Нагадаємо, раніше в Києві сталася пожежа, яку було видно в різних куточках столиці. На Оскорках загорівся будинок у приватному секторі.

Також ми повідомляли, що у Києві сталася пожежа в ресторані.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Тернопіль пожежа
NEWS
Рада ЄС затвердила нові санкції проти Росії через порушення прав людини
Рада ЄС затвердила нові санкції проти Росії через порушення прав людини
DAILY
Крок вправо. Як команда президента Зеленського шукає свою ідеологію
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Крок вправо. Як команда президента Зеленського шукає свою ідеологію