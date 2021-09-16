UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Тернополе повысят стоимость проезда и запретят платить наличными

Автор: Дмитрий Левицкий

В Тернополе с октября вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Кроме того, пассажиры не смогут рассчитаться за проезд наличными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Терминово".

По словам начальника управления транспортных сетей и связи Олега Витрука, теперь тариф будет одинаковым как для проезда в троллейбусе, так и в маршрутке.

Сколько придется платить:

  • 8 гривен при расчете "Социальной картой тернопольца";
  • 9 гривен - при расчете неперсонифицированным проездным билетом;
  • 10 гривен - при расчете банковской картой, устройством с NFC или разовым проездным билетом.

"Это даст возможность полного учета всех средств, которые проходят через общественный транспорт. Водитель не будет иметь служебной электронной карты, чтобы реализовывать билеты и не будет иметь права брать наличные",- сказал Витрук.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тернополь