В Тернополе повысят стоимость проезда и запретят платить наличными

В Тернополе с октября вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Кроме того, пассажиры не смогут рассчитаться за проезд наличными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Терминово" .

По словам начальника управления транспортных сетей и связи Олега Витрука, теперь тариф будет одинаковым как для проезда в троллейбусе, так и в маршрутке.

Сколько придется платить:

8 гривен при расчете "Социальной картой тернопольца";

при расчете "Социальной картой тернопольца"; 9 гривен - при расчете неперсонифицированным проездным билетом;

- при расчете неперсонифицированным проездным билетом; 10 гривен - при расчете банковской картой, устройством с NFC или разовым проездным билетом.

"Это даст возможность полного учета всех средств, которые проходят через общественный транспорт. Водитель не будет иметь служебной электронной карты, чтобы реализовывать билеты и не будет иметь права брать наличные",- сказал Витрук.