У Тернополі підвищать вартість проїзду та заборонять платити готівкою

У Тернополі з жовтня зросте вартість проїзду в громадському транспорті. Крім того, пасажири не зможуть розрахуватися за проїзд готівкою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Терміново".
За словами начальника управління транспортних мереж та зв’язку Олега Вітрука, тепер тариф буде однаковим як для проїзду в тролейбусі, та і в маршрутці.
Скільки доведеться платити:
"Це дасть можливість повного обліку всіх коштів, які проходять через громадський транспорт. Водій не буде мати службової електронної картки, щоб реалізовувати квитки і не буде мати права брати готівку", - сказав Вітрук.