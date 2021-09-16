В Тернополе повысят стоимость проезда и запретят платить наличными
Фото: Тернополь повысит стоимость проезда (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Тернополе с октября вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Кроме того, пассажиры не смогут рассчитаться за проезд наличными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Терминово".
По словам начальника управления транспортных сетей и связи Олега Витрука, теперь тариф будет одинаковым как для проезда в троллейбусе, так и в маршрутке.
Сколько придется платить:
- 8 гривен при расчете "Социальной картой тернопольца";
- 9 гривен - при расчете неперсонифицированным проездным билетом;
- 10 гривен - при расчете банковской картой, устройством с NFC или разовым проездным билетом.
"Это даст возможность полного учета всех средств, которые проходят через общественный транспорт. Водитель не будет иметь служебной электронной карты, чтобы реализовывать билеты и не будет иметь права брать наличные",- сказал Витрук.