У Тернополі підвищать вартість проїзду та заборонять платити готівкою

У Тернополі з жовтня зросте вартість проїзду в громадському транспорті. Крім того, пасажири не зможуть розрахуватися за проїзд готівкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Терміново" .

За словами начальника управління транспортних мереж та зв’язку Олега Вітрука, тепер тариф буде однаковим як для проїзду в тролейбусі, та і в маршрутці.

Скільки доведеться платити:

8 гривень при розрахунку "Соціальною картою тернополянина";

при розрахунку "Соціальною картою тернополянина"; 9 гривень - при розрахунку неперсоніфікованим проїзним квитком;

- при розрахунку неперсоніфікованим проїзним квитком; 10 гривень - при розрахунку банківською карткою, пристроєм з NFC або разовим проїзним квитком.

"Це дасть можливість повного обліку всіх коштів, які проходять через громадський транспорт. Водій не буде мати службової електронної картки, щоб реалізовувати квитки і не буде мати права брати готівку", - сказав Вітрук.