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У Тернополі підвищать вартість проїзду та заборонять платити готівкою

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Тернопіль, Четвер 16 вересня 2021 16:12
У Тернополі підвищать вартість проїзду та заборонять платити готівкою Фото: Тернопіль підвищить вартість проїзду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Тернополі з жовтня зросте вартість проїзду в громадському транспорті. Крім того, пасажири не зможуть розрахуватися за проїзд готівкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Терміново".

За словами начальника управління транспортних мереж та зв’язку Олега Вітрука, тепер тариф буде однаковим як для проїзду в тролейбусі, та і в маршрутці.

Скільки доведеться платити:

  • 8 гривень при розрахунку "Соціальною картою тернополянина";
  • 9 гривень - при розрахунку неперсоніфікованим проїзним квитком;
  • 10 гривень - при розрахунку банківською карткою, пристроєм з NFC або разовим проїзним квитком.

"Це дасть можливість повного обліку всіх коштів, які проходять через громадський транспорт. Водій не буде мати службової електронної картки, щоб реалізовувати квитки і не буде мати права брати готівку", - сказав Вітрук.

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