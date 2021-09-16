У Тернополі підвищать вартість проїзду та заборонять платити готівкою
Фото: Тернопіль підвищить вартість проїзду (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Тернополі з жовтня зросте вартість проїзду в громадському транспорті. Крім того, пасажири не зможуть розрахуватися за проїзд готівкою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Терміново".
За словами начальника управління транспортних мереж та зв’язку Олега Вітрука, тепер тариф буде однаковим як для проїзду в тролейбусі, та і в маршрутці.
Скільки доведеться платити:
- 8 гривень при розрахунку "Соціальною картою тернополянина";
- 9 гривень - при розрахунку неперсоніфікованим проїзним квитком;
- 10 гривень - при розрахунку банківською карткою, пристроєм з NFC або разовим проїзним квитком.
"Це дасть можливість повного обліку всіх коштів, які проходять через громадський транспорт. Водій не буде мати службової електронної картки, щоб реалізовувати квитки і не буде мати права брати готівку", - сказав Вітрук.