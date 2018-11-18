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В Тернополі у поштовій скринці одного з будинків знайшли гранату

Новини » Надзвичайні події    18.11.2018 - 07:42
В Тернополі у поштовій скринці одного з будинків знайшли гранату
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Виявлена граната була бойовою

У Тернополі в жилому будинку у одній з поштових скриньок знайшли бойову гранату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на  "20 хвилин".

Як повідомляється, гранату знайшли ввечері. За словами поліцейських, хтось підкинув гранату у скриньку.

Патрульні поліцейські на місці події підтвердили, що виявлена граната була бойовою, її знешкодили.

Зазначено, що поліція з’ясовує, кому саме підкинули гранату і шукає тих, хто це зробив.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові 14 жовтня на трамвайній зупинці на Московському проспекті біля заводу знайшли гранату.

Експерти вилучили ручну гранату РГД-5. Евакуацію людей не проводили. Працівники поліції забезпечили відведення громадян на безпечну дистанцію від знайденого боєприпасу. Відстань до житлових будинків склала близько 1.5 км

Як писало РБК-Україна, у селі Волохів Яр Чугуївського району (Харківська обл.) у дворі приватного будинку виявили 229 боєприпасів часів Другої світової війни.

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