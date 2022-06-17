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У Тернополі переселенців закликали зареєструватись у міськраді: у чому причина

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П'ятниця 17 червня 2022 17:15
У Тернополі переселенців закликали зареєструватись у міськраді: у чому причина Фото: у Тернополі переселенців закликали зареєструватись у міськраді (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Переселенців у Тернополі закликали зареєструватися у міській раді. Це необхідно для безпеки міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Тернопільської міської ради Сергія Надала.

Реєстрація відбувається за адресою Листопадова, 5.

"Я закликаю і прошу тимчасово переміщених людей, зокрема чоловіків, які живуть на території нашої громади, зареєструватися у Тернопільській міській раді, за адресою Листопадова, 5 для перевірки контр-диверсійної діяльності, безпеки міста та передачі даних у військовий комісаріат", - пише Надал.

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