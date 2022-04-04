В Тернополе оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры

Российские оккупационные войска вечером 3 апреля атаковали объект критической инфраструктуры в Тернополе. По предварительным данным, никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Тернопольской ОВА Владимира Труша .

"Во время воздушной тревоги, примерно в 22:20, враг попытался разрушить один из объектов критической инфраструктуры в Тернополе", - говорится в сообщении.

По словам Труша, пострадавших нет. На месте работают спасатели и полицейские.

Глава ОВА обещал позже сообщить детали, а также призвал граждан не публиковать фото и видео.