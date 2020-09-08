В Тернополе за нарушение карантина виписали протоколы директорам школ и садиков

Фото: правоохранители (РБК-Украина)

В Тернополе несмотря на попадание в "красную зону" продолжают работать школы и садики. В связи с чем правоохранители составили протоколы за нарушение карантина на руководителей 31 школы и 12 садиков.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

За нарушение карантинных норм в "красной зоне" 8 сентября по учебным заведениям начали ходить правоохранители, и выписывать протоколы.

Полиция попросила власти, ответственные за работу этих учреждений, с пониманием отнестись к установленных прав и нормативов и закрыть садики и школы.

"В противном случае полиция и дальше будет составлять протоколы на нарушителей. Не обойдут проверки и торговые и развлекательные заведения. Невыполнение карантинных норм может завершиться для нарушителей и уголовной ответственностью", - говорится в сообщении.

При этом начальник Нацполиции Тернопольской области Александр Богомол заявил, что в случае, если родители приведут детей в школу, а они заболеют COVID-19, то тогда уголовную ответственность понесет директор учебного заведения.

Напомним, Тернопольский городской оперативный штаб принял решение, что в городе, несмотря на попадание в "красную зону" карантина все будет работать в обычном режиме.

Кроме того, полиция Тернополя не исключает привлечения к ответственности в случае отказа от выполнения требований "красной зоны" карантина.