У Тернополі за порушення карантину виписали протоколи директорам шкіл та садочків

Фото: правоохоронці (РБК-Україна)

У Тернополі попри потрапляння в "червону зону" продовжують працювати школи та садочки. У зв'язку з чим правоохоронці склали протоколи за порушення карантину на керівників 31 школи і 12 садків.

Про це повідомляє прес-служба поліції Тернопільської області.

За порушення карантинних норм в "червоній зоні" 8 вересня по навчальних закладах почали ходити правоохоронці, і виписувати протоколи.

Поліція попросила влади, відповідальні за роботу цих установ, з розумінням поставитися до встановлених прав і нормативів і закрити садки і школи.

"В іншому випадку поліція і далі буде складати протоколи на порушників. Не обійдуть перевірки і торгові, і розважальні заклади. Невиконання карантинних норм може завершитися для порушників і кримінальною відповідальністю", - йдеться в повідомленні.

При цьому начальник Нацполиции Тернопільській області Олександр Богомол заявив, що у разі, якщо батьки приведуть дітей в школу, а вони захворіють COVID-19, то тоді кримінальну відповідальність понесе директор навчального закладу.

Нагадаємо, Тернопільський міський оперативний штаб ухвалив рішення, що в місті, наперекір потрапляння в "червону зону" карантину все буде працювати у звичайному режимі.

Крім того, поліція Тернополя не виключає притягнення до відповідальності у разі відмови від виконання вимог "червоної зони" карантину.