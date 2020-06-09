В Тернополе на карантин закрывают детсад

В Тернополе с 10 июня на карантин закроют местный детский садик. У одного из работников заведения обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом на странице в Facebook.

Так, на карантин с 10 июня решили закрыть Тернопольское дошкольное учебное заведение №12. Сейчас даты возобновления работы детского садика нет, о ней сообщат дополнительно.

Всех работников детсада проверят на инфицирование коронавирусом с помощью ПЦР-исследования.

Напомним, вспышка коронавируса в детсаду недавно произошла в Броварах, болезнь занесла одна из воспитательниц.

Отметим, что открытие детсадов во время карантина правительство разрешило с 25 мая, но при условии соблюдения санитарных и противоэпидемических требований.

Кроме того, более 20 человек заразились коронавирусом в Золотоношском психоневрологическом интернате в Черкасской области.