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В Тернополе на карантин закрывают детсад

Новости » Коронавирус     09.06.2020 - 17:50
В Тернополе на карантин закрывают детсад
Фото: детсад (facebook com kyivcity gov ua)

Работник заведения заболел коронавирусом

В Тернополе с 10 июня на карантин закроют местный детский садик. У одного из работников заведения обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом на странице в Facebook.

Так, на карантин с 10 июня решили закрыть Тернопольское дошкольное учебное заведение №12. Сейчас даты возобновления работы детского садика нет, о ней сообщат дополнительно.

Всех работников детсада проверят на инфицирование коронавирусом с помощью ПЦР-исследования.

Напомним, вспышка коронавируса в детсаду недавно произошла в Броварах, болезнь занесла одна из воспитательниц.

Отметим, что открытие детсадов во время карантина правительство разрешило с 25 мая, но при условии соблюдения санитарных и противоэпидемических требований.

Кроме того, более 20 человек заразились коронавирусом в Золотоношском психоневрологическом интернате в Черкасской области.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Тернополькарантиндетский садКоронавирус
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