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У Тернополі на карантин закривають дитсадок

Новини » Коронавірус     09.06.2020 - 17:50
У Тернополі на карантин закривають дитсадок
Фото: дитсадок (facebook com kyivcity gov ua)

Працівник закладу захворів на коронавірус

У Тернополі з 10 червня на карантин закриють місцевий дитячий садочок. У одного з працівників закладу виявили коронавірус.

Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом на сторінці у Facebook.

Так, на карантин з 10 червня вирішили закрити Тернопільський дошкільний навчальний заклад №12. Наразі дати відновлення роботи дитячого садочка немає, про неї повідомлять додатково.

Всіх працівників дитсадку перевірять на інфікування коронавірусом за допомогою ПЛР-дослідження.

Нагадаємо, спалах коронавірусу у дитсадку нещодавно стався у Броварах, хворобу занесла одна з виховательок.

Зазначимо, відкриття дитсадків під час карантину уряд дозволив з 25 травня, але за умови дотримання санітарних та протиепідемічних вимог.

Крім того, понад 20 людей заразилися коронавірусом у Золотоніському психоневрологічному інтернаті в Черкаській області.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Тернопількарантиндетский садКоронавірус
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