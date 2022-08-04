В Тернополе эвакуируют вокзал и универмаг: что произошло

"Внимание! В помещениях железнодорожного вокзала и Центрального универмага проводится эвакуация. Там работают соответствующие службы", - рассказал он.

По словам мэра поступила информация о возможной провокации и заложенной взрывчатке.

"Пожалуйста, не идите в этом направлении и не подходите близко к зданиям. Детали сообщу со временем", - добавил Надал.

Обновлено 13.18. По данным главы Тернопольской ОВ Владимира Труша, информация о заминировании не подтвердилась.

"Соответствующие структуры проверили здания, по которым поступило сообщение о наличии взрывоопасных предметов. Угроз не обнаружено. Граждане могут возвращаться на рабочие места", - рассказал он.