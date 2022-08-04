RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Тернополі евакуюють вокзал та універмаг: що трапилося

Фото: в Тернополі евакуюють вокзал та універмаг (wikipedia org)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 4 серпня, в Тернополі шукають вибухівку на залізничному вокзалі та в Центральному універмазі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Тернополя Сергія Надала.

"Увага! У приміщеннях залізничного вокзалу та Центрального універмагу проводиться евакуація. Там працюють відповідні служби", - розповів він.

За словами мера надійшла інформація про можливу провокацію і закладену вибухівку.

"Будь ласка, не йдіть цьому напрямку і не підходьте близько до будівель. Деталі повідомлю згодом", - додав Надал.

Обновлено 13.18. За даними голови Тернопільської ОВА Володимира Труша, інформація про замінування не підтвердилася.

"Відповідні структури перевірили будівлі, щодо яких надійшло повідомлення про наявність вибухонебезпечних предметів. Загроз не виявлено. Громадяни можуть повертатися на робочі місця", - розповів він.

Раніше мер Тернополя Сергій Надал попередив жителів про загрозу російського ракетного удару по місту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тернопіль