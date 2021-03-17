В Тернополе в ДТП попал автомобиль с COVID-вакциной, есть пострадавшие

В Тернополе случилась авария с участием автомобиля, в котором перевозили дозы вакцины от коронавируса. Ампулы не повредили, но трое человек пострадали.

Инцидент произошел на улице Микуленцкой в Тернополе. По данным следствия, автомобиль скорой помощи Renault Duster остановился на регулируемом пешеходе. В него сзади въехал автомобиль Ford. Предварительно, он и стал виновником аварии, не соблюдя дистанцию.

Известно, что автомобиль медпомощи ехал в сторону Бучача и вез вакцину от коронавируса. В этой машине, кроме водителя было четверо пассажиров, трое из них обратились за медпомощью. Ампулы с препаратом не повреждены.