В Тернополе демонтировали аварийный советский памятный самолет

В Тернополе демонтировали советский памятный самолет, который был расположен при входе в парк Национального возрождения. На его месте власти хотят построить монумент героям Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Сергея Надала.
Композицию с самолетом установили в 1972 году как дань памяти погибшим во Второй мировой войне летчикам.
Отмечается, что памятник был в аварийном состоянии. Местные власти неоднократно поднимали вопрос демонтажа монумента.
"В Тернополе демонтирован аварийный самолет на массиве "Восточный". На этом месте будет памятник героям Украины", - отметил городской голова.
Напомним, в Мукачево демонтировали бюст и мемориальную доску российскому поэту Александру Пушкину.
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