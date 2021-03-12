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В Тернополе будут отключать воду и отопление в заведениях-нарушителях карантина

Автор: Андрей Василюк

Мэр Тернополя Сергей Надал предупредил об отключении воды, отопления и других сетей в учреждениях, которые не придерживаются карантинных ограничений. В частности, речь идет об увеселительных заведениях и ночных клубах.

Об этом Надал сообщил в Facebook.

Мэр отметил, что в последнее время от контролирующих органов поступает много информации о нарушениях со стороны субъектов хозяйствования.

"Особенно развлекательные заведения, ночные заведения нарушают карантинные требования, чем создают угрозу распространения инфекции", - отметил он.

По его словам, сейчас правоохранителям поручено усилить контроль за соблюдением карантинных требований.

"Кроме того, поручено управлению торговли присоединиться к этой работе и, в случае необходимости, тем заведениям, где будет доказано, что их работа способствует распространению инфекции, если они не будут прислушиваться к рекомендациям, будет идти речь об отключении подачи воды, работы канализации, тепла и других сетей", - отметил Надал.

Напомним, в Украине за минувшие сутки подтвердили 12 946 новых случаев коронавируса. Это максимальный показатель в 2021 году.

В Тернопольской области за 11 марта было зафиксировано 566 случаев.

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