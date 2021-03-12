У Тернополі відключатимуть воду та опалення у закладах-порушниках карантину

Мер Тернополя Сергій Надал попередив про відключення води, опалення та інших мереж у закладах, які не дотримуються карантинних обмежень. Зокрема, мова йде про розважальні заклади та нічні клуби.
Про це Надал повідомив у Facebook.
Мер зазначив, що останнім часом від контролюючих органів надходить багато інформації про порушення з боку суб'єктів господарювання.
"Особливо розважальні заклади, нічні заклади порушують карантинні вимоги, чим створюють загрозу поширення інфекції", - зазначив він.
За його словами, наразі правоохоронцям доручено посилити контроль за дотриманням карантинних вимог.
"Окрім того, доручено управлінню торгівлі долучитися до цієї роботи і, в разі необхідності, тим закладам, де буде доведено, що їхня робота сприяє поширенню інфекції, якщо вони не будуть дослухатися до рекомендацій, буде йти мова про відключення постачання води, роботи каналізації, тепла та інших мереж", - наголосив Надал.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 12 946 нових випадків коронавірусу. Це максимальний показник у 2021 році.
У Тернопільській області за 11 березня було зафіксовано 566 випадків.