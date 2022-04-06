В Ивано-Франковске завершается отопительный сезон: названа дата
Фото: отопительный сезон в Ивано-Франковске завершиться 9 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив объявил о завершении отопительного сезона в городе. Он завершится в субботу, 9 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Курс".
“С 9 апреля заканчивается отопительный сезон. Чтобы люди не платили, с субботы прекращаем отопительный сезон”, - сообщил Марцинкив.
Напомним, отопительный сезон в Киеве завершился 28 марта.
Ранее сообщалось, что из-за постоянных обстрелов несколько недель без тепла были сотни домов в Харькове и других городах.
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