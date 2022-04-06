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В Ивано-Франковске завершается отопительный сезон: названа дата

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Ивано-Франковск, Среда 06 апреля 2022 11:13
В Ивано-Франковске завершается отопительный сезон: названа дата Фото: отопительный сезон в Ивано-Франковске завершиться 9 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив объявил о завершении отопительного сезона в городе. Он завершится в субботу, 9 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Курс".

“С 9 апреля заканчивается отопительный сезон. Чтобы люди не платили, с субботы прекращаем отопительный сезон”, - сообщил Марцинкив.

Напомним, отопительный сезон в Киеве завершился 28 марта.

Ранее сообщалось, что из-за постоянных обстрелов несколько недель без тепла были сотни домов в Харькове и других городах.

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Ивано-Франковск Отопительный сезон
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