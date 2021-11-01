Тернополь ужесточил карантин с 1 ноября: новые ограничения

Какие новые карантинные требования начали действовать с 1 ноября:
Контроль за температурным режимом посетителей общественных мест, ТРЦ, школ и садиков и тому подобное.
В средних и дошкольных учебных заведениях запретили массовые мероприятия. Сейчас школы и садики не будут закрывать на карантин. Те школы, которые были на каникулах до 1 ноября, будут возобновлять обучение в очном режиме.
Также ограничения касаются заведений общественного питания. Работникам всех сфер обслуживания разрешат работать при условии 100% вакцинации персонала или наличия ПЦР-теста.
Заведения общественного питания будут работать только до 23 часов.
В заведениях должна быть наполняемость 50% и не более четырех человек за одним столиком и расстояние 1,5 м между столиками.
Запрещены массовые собрания и дискотеки.
Пенсионеры могут на льготных условиях пользоваться общественным транспортом только в определенное время (с 10 до 16 часов). В выходные и праздничные дни проезд будет без ограничений.
Все водители общественного транспорта должны быть 100% вакцинированные.
Первоочередная посадка в общественный транспор только для учащихся.