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Тернополь ужесточил карантин с 1 ноября: новые ограничения

Автор: Анастасия Рокитна

Тернополь ужесточил карантинные ограничения с 1 ноября. Такое решение принял городской штаб для борьбы с коронавирусом из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местное издание "20 хвилин".

Какие новые карантинные требования начали действовать с 1 ноября:

  • Контроль за температурным режимом посетителей общественных мест, ТРЦ, школ и садиков и тому подобное.
  • В средних и дошкольных учебных заведениях запретили массовые мероприятия. Сейчас школы и садики не будут закрывать на карантин. Те школы, которые были на каникулах до 1 ноября, будут возобновлять обучение в очном режиме.
  • Также ограничения касаются заведений общественного питания. Работникам всех сфер обслуживания разрешат работать при условии 100% вакцинации персонала или наличия ПЦР-теста.
  • Заведения общественного питания будут работать только до 23 часов.
  • В заведениях должна быть наполняемость 50% и не более четырех человек за одним столиком и расстояние 1,5 м между столиками.
  • Запрещены массовые собрания и дискотеки.
  • Пенсионеры могут на льготных условиях пользоваться общественным транспортом только в определенное время (с 10 до 16 часов). В выходные и праздничные дни проезд будет без ограничений.
  • Все водители общественного транспорта должны быть 100% вакцинированные.
  • Первоочередная посадка в общественный транспор только для учащихся.
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