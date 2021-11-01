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Тернопіль посилив карантин з 1 листопада: нові обмеження

Автор: Анастасія Рокитна

Тернопіль посилив карантинні обмеження з 1 листопада. Таке рішення прийняв міський штаб для боротьби з коронавірусом через погіршення ситуації з COVID-19 у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на місцеве видання "20 хвилин".

Які нові карантинні вимоги почали діяти з 1 листопада:

  • Контроль за температурним режимом відвідувачів громадських місць, ТРЦ, шкіл і садків тощо.
  • У середніх і дошкільних навчальних закладах заборонили масові заходи. Наразі школи та садки не закриватимуть на карантин. Ті школи, які були на канікулах до 1 листопада, відновлюватимуть навчання в очному режимі.
  • Також обмеження стосуються закладів громадського харчування. Працівникам усіх сфер обслуговування дозволять працювати за умови 100% вакцинації персоналу або наявності ПЛР тесту.
  • Заклади громадського харчування працюватимуть лише до 23 години.
  • У закладах має бути наповнюваність 50% та не більше чотирьох людей за одним столиком та відстані 1,5 м між столиками.
  • Заборонені масові зібрання і дискотеки.
  • Пенсіонери можуть на пільгових умовах користуватись громадським транспортом лише у визначений час (із 10 до 16 години). У вихідні та святкові дні проїзд буде без обмежень.
  • Усі водії громадського транспорту мають бути 100% вакциновані.
  • Першочергова посадка у громадський транспорт лише для учнів.
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