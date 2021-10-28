Тернополь получит новую объездную: объявлен международный тендер

Закупка будет производиться путем международных конкурентных торгов согласно правилам ЕИБ. Компании могут подавать предложения до 8 декабря 2021 года.

"У большинства украинских городов исторически нет обходных дорог - это пробелы, которые необходимо заполнить для эффективного функционирования общенациональной автомобильной сети. Речь идет о разгрузке населенных пунктов от транзитного транспорта, улучшении состояния окружающей среды и безопасности движения", - объясняет министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Через Тернополь проходят 3 международных и европейских коридора, соединяющих Европу и Азию, Западную и Восточную Европу, Балтийское и Черное моря. А имеющаяся северо-восточная объездная давно стала улицей города, поэтому возникла необходимость в строительстве новой обходной и развязки к ней.

Проект предполагает строительство северо-восточного участка обхода г. Тернополь - автодороги I категории с 4 полосами движения, которая соединит населенные пункты Шляхтинцы и Смыковцы и две международные трассы М-19 "Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече" и М-30 "Стрый - Изварино", и транспортной развязки при пересечении будущего обхода с трассой М-19.

Длина будущей дороги, включая отрезок в составе транспортной развязки, составит 8,4 км.

В планах сотрудничества с ЕИБ также строительство еще трех развязок и путепроводов во Львовской и Ровненской областях и развертывание современных интеллектуальных транспортных систем для управления и контроля за транспортом.