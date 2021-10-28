Тернопіль отримає нову об'їзну: оголошено міжнародний тендер

Закупівля проводитиметься шляхом міжнародних конкурентних торгів згідно з правилами ЄІБ. Компанії можуть подавати пропозиції до 8 грудня 2021 року.

"Більшість українських міст історично не мають обхідних доріг - це пробіли, які необхідно заповнити для ефективного функціонування загальнонаціональної автомобільної мережі. Йдеться про розвантаження населених пунктів від транзитного транспорту, покращення стану довкілля та безпеки руху", - пояснює міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Через Тернопіль, за словами Кубракова, проходять 3 міжнародні та європейські коридори, що з’єднують Європу та Азію, Західну та Східну Європу, Балтійське та Чорне моря. А наявна північно-східна об’їзна давно стала вулицею міста, тому виникла потреба в будівництві нової обхідної та розв’язки до неї.

Проект передбачає будівництво північно-східної ділянки обходу м. Тернопіль - автошляху І категорії з 4 смугами руху, який з’єднає населені пункти Шляхтинці та Смиківці й дві міжнародні траси М-19 "Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече та М-30 "Стрий - Ізварине", та транспортної розв'язки при перетині майбутнього обходу з трасою М-19.

Довжина майбутньої дороги включно з відрізком у складі транспортної розв’язки становитиме 8,4 км.

У планах співпраці з ЄІБ також будівництво ще трьох розв’язок та шляхопроводів у Львівській та Рівненській областях та розгортання сучасних інтелектуальних транспортних систем для управління та контролю за транспортом.