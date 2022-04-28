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Тернополь открывает 12 дежурных детсадов: как устроить ребенка

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Тернополь, Четверг 28 апреля 2022 16:22
Тернополь открывает 12 дежурных детсадов: как устроить ребенка Фото: мэр Тернополя Сергей Надал (facebook com Nadal Sergij)
Автор: Илона Свиридова

На следующей неделе в Тернополе открываются 12 дежурных детсадов. Родители должны подать заявление, чтобы ребенок мог посещать дошкольное учреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Сергея Надала.

"Со 2 мая в Тернополе будут работать 12 дежурных детских садов. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок возобновил посещение садика, обратитесь к руководителю дошкольного учреждения", - отметил он.

По его словам, для этого нужно написать заявление о посещении детсада во время военного положения и принести справку с места работы одного из родителей. Заведующий направит в ближайший дежурный детсад в соответствующем микрорайоне.

Напомним, ранее стало известно, когда школы в Киеве начнут принимать документы будущих первоклассников.

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Тернополь детский сад
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