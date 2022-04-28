Тернопіль відкриває 12 чергових дитсадків: як влаштувати дитину

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Сергія Надала.

"З 2 травня в Тернополі працюватимуть 12 чергових дитячих садків. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина відновила відвідування садочка, зверніться до керівника дошкільного закладу", - зазначив він.

За його словами, для цього потрібно написати заяву про відвідування дитсадка під час воєнного стану і принести довідку з місця роботи одного з батьків. Завідувач направить до найближчого чергового дитсадка у відповідному мікрорайоні.