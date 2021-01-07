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Тернополь назвал условие ужесточения карантина: если будет объективная необходимость

Автор: Дмитрий Левицкий

Мэр Тернополя Сергей Надал назвал условие ужесточения карантина в городе. По его словам, для принятия такого решения должна быть объективная потребность.

Об этом глава Тернополя написал на странице в Facebook.

Власти Тернополя, как подчеркнул Надал, готовы ужесточать карантинные ограничения, но если будет угроза здоровью и жизни жителей города. Если в следующую неделю заболеваемость коронавирусом будет расти, то карантин усилят.

"Я не боюсь принимать тяжелые, но правильные решения, если в этом есть объективная потребность. Если в течение следующих дней произойдет рост количества больных - Тернополь перейдет в режим жесткого карантина. Кроме того, мы четко понимаем, что идут праздники и тестирования могут не проводиться в полной мере", - написал Надал.

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Мэр Тернополя отметил, что решение по карантину местные власти принимают на основе оценки динамики заболеваемости коронавирусом.

"Если показатели заболеваемости уменьшаются - карантин ослабляют. Если показатели увеличиваются - карантин ужесточают, соответственно, мы будем прислушиваться к решению Кабинета министров", - добавил он.

Напомним, вчера Надал заявил, что Тернополь не будет усиливать карантин с 8 января, поскольку для этого нет необходимости. Он пояснил, что в городе снижается динамика заболеваемости COVID-19.

Также против введение жесткого карантина с 8 января выступил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. Однако он не сказал, отказывается ли город вводить жесткие ограничения.

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