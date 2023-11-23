У Тернопільській області прикрили "спецпідприємство" по вивезенню ухилянтів, - поліція

За даними правоохоронців, до організації діяльності злочинного угруповання причетні двоє киян та мешканці Тернопільської та Львівської областей.

"Вартість "зеленого світла" на кордоні становила 8000 доларів США. За попередньою інформацією, послугами "схемників" встигли скористатися щонайменше 20 осіб", - розповіли в поліції.

У Департаменті стратегічних розслідувань НПУ додали, що дані клієнтів зловмисники незаконно внесли до інформаційної системи.

Яка схема

Організатором цього "бізнесу" на ухилянтів став 48-річний житель Києва. Фігурант відкрив підприємство, яке займалося наданням послуг пасажирських та вантажних перевезень.

"Це давало йому можливість вносити необхідні дані ухилянтів до інформаційної системи для безперешкодного виїзду до країн Європи", - йдеться у повідомленні НПУ.

Щоб маскувати таку діяльність, зловмисник кожні 2 тижні проводив перереєстрацію транспортного засобу для заміни номерних знаків.

Також фігурант залучив до "бізнесу" кілька спільників, кожен із яких відповідав за свій напрямок роботи:

пошук охочих уникнути мобілізації та незаконно виїхати за межі України,

організація виїзду ухилянтів,

здійснення юридичного та бухгалтерського супроводу.

Свої "послуги" організатор угруповання оцінював у 8000 доларів США, які потім розподіляв між співучасниками злочинної діяльності.

Затримання організаторів вивезення ухилянтів

21 листопада організатора незаконного "бізнесу" затримали під час проведення спецоперації правоохоронці за силової підтримки спецназівців "КОРД" та роти поліції особливого призначення.

Це сталося при отриманні фігурантом другого траншу у 4 тисячі доларів. Перед цим поліцейські задокументували факт отримання ще 4 тисяч "зелених".

Зловмисника та ще одного фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.