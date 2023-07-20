В Тернопільській області поліція затримала торговців зброєю

За даними правоохоронців, зловмисники торгували зброєю та набоями до неї, а клієнтів підшуковували через знайомих. Тим часом як товар передавали при особистих зустрічах.



Затримали фігурантів під час спроби продати кілька одиниць зброї.

Фото: правоохоронці Тернопільщини затримали торговців зброєю (t.me/UA_National_Police)

Загалом правоохоронці провели 11 обшуків на території трьох областей. Під час обшуків поліцейські вилучили:

тепловізор,

пістолети,

автомати,

перероблену зброю,

набої,

та модернізований кулемет Калашникова.



Наразі двом фігурантам вже оголошено про підозру. У разі доведення провини підозрюваним, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ тим часом затримала інформатора російської ФСБ, який перетворив власну домівку на "спостережний пункт" за ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.