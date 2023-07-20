В Тернопольской области полиция задержала торговцев оружием

По данным правоохранителей, злоумышленники торговали оружием и патронами к нему, а клиентов подыскивали через знакомых. Между тем как товар передавали при личных встречах.



Задержали фигурантов при попытке продать несколько единиц оружия.

Фото: правоохранители Тернопольщины задержали торговцев оружием (t.me/UA_National_Police)

В общей сложности правоохранители провели 11 обысков на территории трех областей. Во время обысков полицейские изъяли:

тепловизор,

пистолеты,

автоматы,

переработанное оружие,

патроны,

и модернизированный пулемет Калашникова.



В настоящее время двум фигурантам уже объявлено о подозрении. В случае доказывания вины подозреваемым, им грозит наказание в виде и лишение свободы сроком до семи лет.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что СБУ тем временем задержала информатора российской ФСБ, который превратил свой дом в "наблюдательный пункт" по ВСУ.

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