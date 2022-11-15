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У Тернопільській області 90% споживачів залишилися без світла

Фото: світло на Тернопільщині відсутнє у 90% користувачів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Через ракетні удари РФ у Тернопільській області близько 90% споживачів залишилися без електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Тернопільської ОВА Володимира Труша.

"Наразі 90% Тернопільської області без електроживлення. "Укренерго" повідомило, що по всій території України введено аварійні відключення світла. Підготуйте павербанки та інші джерела живлення. Також можуть виникнути проблеми зі зв'язком", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські війська сьогодні, 15 листопада, завдали по Україні найбільшого удару з початку війни. Окупанти випустили близько 100 ракет по українських містах.

В Офісі президента України вже відреагували на масштабну атаку росіян. Кажуть, що ракетний удар – це відповідь на промову президента України Володимира Зеленського на саміті G20.

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