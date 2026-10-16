На Тернопільщині РФ знищила іноземне підприємство, яке пропрацювало понад 10 років

За його словами, спочатку підприємство атакував один безпілотник, а наступного дня влучили ще два ворожі дрони.

Станом на ранок 16 жовтня підприємство було повністю знищене.

"Вчора один дрон, а сьогодні ще два ворожих дрони повністю знищили в нашій громаді, головного платника податків, яке працювало у нашій громаді понад 10 років", - повідомив Шматько.

Він зазначив, що завдяки евакуації вдалося уникнути нових жертв серед працівників підприємства.

При цьому друге влучання відбулося на очах у людей. Рятувальники працювали на місці та ліквідовували наслідки атаки.