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На Тернопільщині РФ знищила іноземне підприємство, яке пропрацювало понад 10 років

09:07 16.10.2026 Пт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: на Тернопільщині РФ знищила іноземне підприємство, яке пропрацювало понад 10 років (ДСНС)

У Чорткові на Тернопільщині внаслідок атак російських дронів повністю знищене іноземне підприємство, яке працювало понад 10 років і було одним із найбільших платників податків.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив міський голова Чорткова Володимир Шматько.

За його словами, спочатку підприємство атакував один безпілотник, а наступного дня влучили ще два ворожі дрони.

Станом на ранок 16 жовтня підприємство було повністю знищене.

"Вчора один дрон, а сьогодні ще два ворожих дрони повністю знищили в нашій громаді, головного платника податків, яке працювало у нашій громаді понад 10 років", - повідомив Шматько.

Він зазначив, що завдяки евакуації вдалося уникнути нових жертв серед працівників підприємства.

При цьому друге влучання відбулося на очах у людей. Рятувальники працювали на місці та ліквідовували наслідки атаки.

Нагадаємо, російські війська всю ніч 16 жовтня били по заходу України реактивними дронами. Наслідки є на Волині, Рівненщині та Тернопільщині.

Зокрема, є суттєві пошкодження промисловості та цивільної інфраструктури.

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Тернопільська областьВійна в УкраїніАтака дронів