На Тернопільщині РФ знищила іноземне підприємство, яке пропрацювало понад 10 років

У Чорткові на Тернопільщині внаслідок атак російських дронів повністю знищене іноземне підприємство, яке працювало понад 10 років і було одним із найбільших платників податків.
Як передає РБК-Україна, про це повідомив міський голова Чорткова Володимир Шматько.
За його словами, спочатку підприємство атакував один безпілотник, а наступного дня влучили ще два ворожі дрони.
Станом на ранок 16 жовтня підприємство було повністю знищене.
"Вчора один дрон, а сьогодні ще два ворожих дрони повністю знищили в нашій громаді, головного платника податків, яке працювало у нашій громаді понад 10 років", - повідомив Шматько.
Він зазначив, що завдяки евакуації вдалося уникнути нових жертв серед працівників підприємства.
При цьому друге влучання відбулося на очах у людей. Рятувальники працювали на місці та ліквідовували наслідки атаки.
Нагадаємо, російські війська всю ніч 16 жовтня били по заходу України реактивними дронами. Наслідки є на Волині, Рівненщині та Тернопільщині.
Зокрема, є суттєві пошкодження промисловості та цивільної інфраструктури.