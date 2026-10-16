В Тернопольской области РФ уничтожила иностранное предприятие, проработавшее более 10 лет

В Чорткове на Тернопольщине в результате атак российских дронов полностью уничтожено иностранное предприятие, которое работало более 10 лет и было одним из крупнейших налогоплательщиков.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщил городской голова Чорткова Владимир Шматько.
По его словам, сначала предприятие атаковал один беспилотник, а на следующий день попали еще два вражеских дрона.
По состоянию на утро 16 октября предприятие было полностью уничтожено.
"Вчера один дрон, а сегодня еще два вражеских дрона полностью уничтожили наше предприятие, главного налогоплательщика, которое работало в нашей общине более 10 лет", - сообщил Шматько.
Он отметил, что благодаря эвакуации удалось избежать новых жертв среди работников предприятия.
При этом второе попадание произошло на глазах людей. Спасатели работали на месте и ликвидировали последствия атаки.
Напомним, российские войска всю ночь 16 октября избивали по западу Украины реактивными дронами. Последствия есть на Волыни, Ровенской и Тернопольской областях.
В частности, существенные повреждения промышленности и гражданской инфраструктуры.