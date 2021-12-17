Термомодернизация в Украине. У Зеленского прогнозируют сокращение потребления газа до 40%

В Украине создали координационный энергетический штаб. В него вошли представители Кабинета министров, Офиса президента и "Нафтогаза Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

В пятницу, 17 декабря, энергетический штаб провел первое заседание, в ходе которого обсудили отопительный сезон и энергетическое будущее страны.

В ходе брифинга по итогам заседания штаба заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма заявил, что власти планируют термомодернизировать большинство многоэтажек.

"Уже начиная с марта-апреля будем работать в трех направлениях. Первое, это сокращение потребления газа. Это термомодернизация. Первые 5 тысяч домов - это цель на следующий год. Параллельно социальные объекты, это школы, больницы, детсады. Это программа на 7-10 лет. Большинство многоэтажных домов мы планируем термомодернизировать. В общем, мы ожидаем, что это позволит сократить потребление на 30-40%", - заявил он.