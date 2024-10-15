Термінове оформлення паспорта тепер займає менше часу: який строк встановив Кабмін

Таким чином, було внесено зміни у додаток до "Переліку адміністративних послуг у сфері міграції та їх вартості" до постанови КМУ від 02.11.2016 №770 "Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції".

Мельничук повідомив, що тепер паспорт можна терміново оформити за 7 робочих днів. Це стосується як заміни втрачених або викрадених документів, так і їх обміну. Він додав, що також була встановлена нова вартість послуги залежно від терміновості.

Однак зазначається, що ці зміни не стосуються громадян, які вперше оформлюють паспорт.

Це рішення доповнює перелік послуг одночасного оформлення внутрішнього паспорта та закордонного паспорта. Повідомляється, що нововведення спрямоване на покращення доступу громадян до адміністративних послуг, включаючи тих, хто перебуває за кордоном.

Нагадаємо, що оформлення паспорта громадянина України включає кілька основних етапів:

Подання заяви до підрозділу Державної міграційної служби (ДМС), Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або через портал "Дія". Для отримання паспорта вперше необхідно надати свідоцтво про народження та ідентифікаційний код. Збір даних. Вносяться персональні дані, біометричні параметри (фото, відбитки пальців). Оплата послуг. Залежно від терміновості оформлення, сплачується відповідна сума. Видача документа. Паспорт готовий протягом 7-20 робочих днів (залежно від типу послуги).

Паспорт громадянина України вперше можна оформити з 14 років. Після цього паспорт потрібно змінювати у випадках: