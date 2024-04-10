Термінали Starlink в Україні: Bloomberg дізнався, скільки Пентагон заплатив за контракт
Вартість контракту на розміщення терміналів Starlink в Україні становить 23 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Американський чиновник, який попросив не називати його імені, оскільки деталі контракту раніше не розголошували, охарактеризував цю послугу як життєво важливу частину допомоги в забезпеченні безпеки, яку США надають Україні.
Контракт на постачання комунікаційних терміналів Starlink компанії SpaceX діє з червня минулого року до наступного місяця, і чиновник відмовився повідомити, чи буде він продовжений.
США відмовилися розкрити розмір контракту після того, як минулого року Bloomberg повідомило про цю угоду. На запитання про те, що змінилося, чиновник вказав на запит за законом про свободу інформації, поданий Defense Daily, вашингтонським бюлетенем з оборонної торгівлі.
Американські військові чиновники високо оцінили роль, яку портативні термінали Starlink зіграли в Україні після вторгнення Росії, підтримуючи зв'язок із цивільним населенням і забезпечуючи найважливіші комунікації для військових країни.
Україна отримала 10 тисяч терміналів Starlink, які забезпечують критично важливу інфраструктуру зв'язку під час війни з Росією, заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у травні 2022 року.
Ілон Маск неодноразово висловлював своє ставлення до використання Україною терміналів, стверджуючи, що вони призначені для приватного, а не військового використання.
Скандали зі Starlink
Нагадаємо, раніше американське видання CNN опублікувало уривок книги про Ілона Маску, в якому йшлося про зрив атаки на російський флот. Засновник SpaceX заявив, що нібито таємно наказав відключити Starlink над Кримом, щоб не допустити удару по кораблям Росії, який намагалася завдати Україна за допомогою безпілотників.
Як уточнюється у книзі, він побоювався, що такі дії призведуть до застосування ядерної зброї. Пізніше Маск виправдався за свої події.
Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов підтвердив, що Starlink якийсь час не працював біля Криму. Але він сумнівається, що цього прямо причетний Ілон Маск.
У середині вересня західні ЗМІ повідомляли про те, що Комітет Сенату США збройних сил зайнявся вивченням дій "Маска" , який заблокував супутниковий інтернет Starlink біля Криму. Там вважають, що Маск міг поставити під загрозу національну безпеку.
Додамо також, Ілон Маск оскандалився постом у соцмережі, в якому висміяв прохання президента Володимира Зеленського про допомогу Україні для відбиття агресії РФ.
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