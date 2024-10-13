Термінали Starlink допомогли РФ просунутися на фронті та захопити Вугледар, - WP

Видання зазначає, що раніше українська армія мала головну перевагу над росіянами, які чисельно переважали й були краще озброєні - доступ до інтернету через термінали Starlink, однак тепер їх використовують і окупанти.

Нелегальні термінали Starlink дозволяють росіянам:

використовувати супутниковий інтернет для покращення координації під час штурмів,

здійснювати більше вильотів безпілотників

бити українські війська точним артилерійським вогнем.

Зауважимо, що термінали Starlink, які дають командирам можливість бачити поле бою в реальному часі за допомогою безпілотників і забезпечують безпечний зв'язок між військовими, підпадають під заборону постачання американської електроніки до Москви.

Проте видання пише, що, за словами українських військових, існує успішний чорний ринок постачання терміналів Starlink росіянам на фронті, і їх розповсюдження стало важливим фактором нещодавніх перемог Росії під час наступу.

Офіцер 72-ї механізованої бригади, яка захищала район Вугледара з 2022 року і нещодавно була змушена відступити, назвав використання Росією комплексу Starlink одним із важливих факторів, поряд з нестачею живої сили і озброєння, що прискорили падіння Вугледара.