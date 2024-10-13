Термінали Starlink допомогли РФ просунутися на фронті та захопити Вугледар, - WP

Термінали Starlink допомогли РФ просунутися на фронті. Зокрема з їх допомогою росіянам вдалось захопити Вугледар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Видання зазначає, що раніше українська армія мала головну перевагу над росіянами, які чисельно переважали й були краще озброєні - доступ до інтернету через термінали Starlink, однак тепер їх використовують і окупанти.
Нелегальні термінали Starlink дозволяють росіянам:
Зауважимо, що термінали Starlink, які дають командирам можливість бачити поле бою в реальному часі за допомогою безпілотників і забезпечують безпечний зв'язок між військовими, підпадають під заборону постачання американської електроніки до Москви.
Проте видання пише, що, за словами українських військових, існує успішний чорний ринок постачання терміналів Starlink росіянам на фронті, і їх розповсюдження стало важливим фактором нещодавніх перемог Росії під час наступу.
Офіцер 72-ї механізованої бригади, яка захищала район Вугледара з 2022 року і нещодавно була змушена відступити, назвав використання Росією комплексу Starlink одним із важливих факторів, поряд з нестачею живої сили і озброєння, що прискорили падіння Вугледара.
Нагадаємо, за час триваючої війни неодноразово з'являлась інформація, що росіяни активно використовують Starlink у війні проти України.
Ба більше, нещодавно з'ясувалось, що росіяни встановили в ударні дрони "Шахед" супутниковий зв'язок Starlink. Це дозволяє ворогу використовувати безпілотники також для розвідки.
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