Терминалы Starlink помогли РФ продвинуться на фронте и захватить Угледар, - WP

Издание отмечает, что ранее украинская армия имела главное преимущество над россиянами, численно превосходящими и лучше вооруженными - доступ к интернету через терминалы Starlink, однако теперь их используют и оккупанты.

Нелегальные терминалы Starlink позволяют россиянам:

использовать спутниковый интернет для улучшения координации во время штурмов,

совершать больше вылетов беспилотников

бить украинские войска точным артиллерийским огнем.

Заметим, что терминалы Starlink, которые дают командирам возможность видеть поле боя в реальном времени с помощью беспилотников и обеспечивают безопасную связь между военными, подпадают под запрет поставок американской электроники в Москву.

Тем не менее издание пишет, что, по словам украинских военных, существует успешный черный рынок снабжения терминалов Starlink россиянам на фронте, и их распространение стало важным фактором недавних побед России во время наступления.

Офицер 72-й механизированной бригады, защищавшей район Угледара с 2022 года и недавно вынужденный отступить, назвал использование Россией комплекса Starlink одним из важных факторов, наряду с нехваткой живой силы и вооружения, ускоривших падение Угледара.