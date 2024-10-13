Терминалы Starlink помогли РФ продвинуться на фронте и захватить Угледар, - WP

Терминалы Starlink помогли РФ продвинуться на фронте. В частности, с их помощью россиянам удалось захватить Угледар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Издание отмечает, что ранее украинская армия имела главное преимущество над россиянами, численно превосходящими и лучше вооруженными - доступ к интернету через терминалы Starlink, однако теперь их используют и оккупанты.
Нелегальные терминалы Starlink позволяют россиянам:
Заметим, что терминалы Starlink, которые дают командирам возможность видеть поле боя в реальном времени с помощью беспилотников и обеспечивают безопасную связь между военными, подпадают под запрет поставок американской электроники в Москву.
Тем не менее издание пишет, что, по словам украинских военных, существует успешный черный рынок снабжения терминалов Starlink россиянам на фронте, и их распространение стало важным фактором недавних побед России во время наступления.
Офицер 72-й механизированной бригады, защищавшей район Угледара с 2022 года и недавно вынужденный отступить, назвал использование Россией комплекса Starlink одним из важных факторов, наряду с нехваткой живой силы и вооружения, ускоривших падение Угледара.
Напомним, за время продолжающейся войны неоднократно появлялась информация, что россияне активно используют Starlink в войне против Украины.
Более того, недавно выяснилось, что россияне установили в ударные дроны "Шахед" спутниковую связь Starlink. Это позволяет врагу использовать беспилотники для разведки.
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