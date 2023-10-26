Термінали порту "Південний" виділили кошти для додаткового захисту Одеси від "Шахедів"

Половину суми, 200 тис. доларів, на закупку додаткового ППО, виділяє угорський власник групи "ТІС" Олексій Федоричев.

"Безпека та захист українців - найважливіше питання сьогодення. Керівництво країни, український уряд та Збройні сили України роблять від себе все можливе, щоб забезпечити цей захист. Однак й бізнес не має стояти осторонь цих процесів. Тільки спільними зусиллями ми збережемо українську землю та людей", - цитує прес-служба слова Олексія Федоричева.

Наразі, розподілом коштів та контролем за виконанням цього проєкту буде займатися Благодійний фонд "Фонд Олексія Ставніцера". Перші транші благодійних внесків вже почали надходити.

"Закуплене обладнання буде передано підрозділам ЗСУ, від яких вже надійшли відповідні запити на фонд. Нові пересувні групи будуть захищати місто в цілому", - повідомляють у фонді.

Скільки планується закупити обладнання для пересувних груп протиповітряної оборони за ці кошти, наразі не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, "ТІС-Зерно" - український морський термінал з перевалки зернових вантажів. Заснований ТОВ "ТІС-Зерно" у 1999 році. Власник 100% акцій термінала - угорський бізнесмен Олексій Федоричев.

Термінал розташований в акваторії порту "Південний", на північний схід від Одеси. Займає земельну ділянку площею 14 га. Перевалка вантажів здійснюється через модернізований причал № 16 (довжина - 279 м, глибина біля межі - 14 м).

Потужність перевалки вантажів - 7 млн т на рік. Потужність одночасного зберігання складів - 460 тис. т. Потужність підлогового складу зерна - 120 тис. тон (найбільший у Європі).