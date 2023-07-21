Термінал вимагатиме пароль. Що потрібно знати про нові правила поповнення карток

В Україні з 1 серпня набудуть чинності нові правила поповнення банківських карток у терміналах. Номер телефону платника стане обов'язковим для зарахування грошей на рахунок. Проте платити за комуналку та квитки на транспорт можна буде як і раніше.
Докладніше про зміни у проведенні грошових операцій через термінал – у матеріалі РБК-Україна нижче.
З 1 серпня 2023 до квитанцій, які формуються при здійсненні готівкових операцій через платіжні пристрої ПТКС (програмно-технічний комплекс самообслуговування), мають бути додані реквізити платника.
Національний банк України своєю постановою зобов'язав встановити додаткову верифікацію даних у ПТКС.
"Квитанції за результатами операцій із внесення готівки за допомогою ПТКС для зарахування на рахунки додатково мають містити номер мобільного телефону платника", - йдеться у повідомленні НБУ.
Суть нововведення в тому, що при внесенні готівки через термінал платнику потрібно буде ввести номер свого мобільного телефону, а потім одноразовий пароль, який прийде у смс-повідомленні на вказаний номер. Тільки після цього гроші буде зараховано на рахунок.
Алгоритм внесення коштів на карту за новими правилами досить простий і складається з кількох кроків:
Ці кроки необхідно буде виконати при внесенні коштів на банківські карткові рахунки, для грошових переказів.
Найбільш популярні платіжні операції, які здійснюються через термінали, не вимагатимуть пароля з набранням чинності нових правил НБУ.
Вводити номер телефону та смс-код не потрібно для таких платежів:
До того ж додаткова верифікація не потрібна при здійсненні платежів до бюджету - податки, штрафи, адміністративні послуги, збори.
Раніше повідомлялося, що Ощадбанк продовжив граничний термін верифікації для отримувачів пенсій та соціальних виплат. У разі отримання смс-повідомлення про необхідність уточнення особистих даних відвідати відділення банку можна буде до кінця січня 2024 року (раніше був встановлений термін до 31 серпня 2023 року).
Нагадаємо, з серпня частина ВПО в Україні можуть залишитися без щомісячної допомоги. Виплати скасують, якщо людина повернулася на зареєстроване місце проживання, або знаходиться за кордоном понад 30 днів.