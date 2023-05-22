Термінал для постачання газу до Європи запрацює у Туреччині протягом року, - міненерго

Термінал для транзиту природного газу до країн Європи через Туреччину почне працювати максимум протягом року.

Про це заявив міністр енергетики країни Фатіх Донмез, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haber Global .

"Центр торгівлі газом запрацює максимум протягом року. Завдяки його функціонуванню з'явиться можливість продавати країнам Європи більше газу та диверсифікувати джерела енергоносіїв стосовно Туреччини", - заявив Донмез.

За його словами, особливо важливим є проект для країн Південної Європи, які не запитують, буде хаб чи ні, а цікавляться, коли він почне роботу.

Міністр також повідомив, що Туреччина зможе постачати до Європи близько 40 млрд. кубометрів газу, які є надлишками при отриманні близько 100 млрд. кубометрів з-за кордону. Анкара веде переговори з 15 країнами, включаючи Азербайджан, Іран та держави Перської затоки.

Туреччина посилює свою роль у транзиті газу регіоном

Наприкінці квітня 2023 року президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган дав старт постачанням у країну чорноморського газу. На першому етапі планується видобувати 10 млн. кубометрів газу на добу. Частину газу країна експортуватиме. На першому етапі там планується видобувати до 10 млн. кубометрів газу на добу. Однак згодом обсяг видобутку має бути збільшений до 40 млн. кубометрів на добу.