Термін подачі заяв на зміну групи ЄП закінчується: скільки часу лишилося

В Україні триває подача заявок на зміну групи спрощеної системи оподаткування для платників єдиного податку (ЄП). Це можна зробити кількома способами. Але терміни обмежені.
РБК-Україна із посиланням на Головне управління Державної податкової служби (ДПС) у Сумській області розповідає, як і в які терміни це зробити.
З 1 квітня 2025 року платники єдиного податку можуть змінювати групу спрощеної системи оподаткування, але для цього потрібно подати заяву до 16 березня. Перехід можливий у таких випадках:
Заяву можна подати в електронному вигляді через Електронний кабінет, особисто в податковій або поштою. Пам'ятайте, що змінити групу можна лише один раз на рік.
Нагадаємо, з 1 січня 2025 року в Україні підвищили податки для ФОПів і змінили правила їх нарахування. Тепер "спрощенці" зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ) та військовий збір. Це правило діє навіть у разі відсутності доходу.
Також РБК-Україна писало, що ФОПи першої, другої та четвертої груп зобов'язані сплачувати податки кожного місяця, до 20 числа. Натомість ФОПи третьої групи розпочнуть сплату військового збору, єдиного податку та єдиного соціального внеску поквартально, починаючи з середини квітня 2025 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.